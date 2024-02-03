بعد حالة عدم الاستقرار.. "الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد التحست في الأحوال الجوية بعد حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الأرصاد، أنه اعتبارًا من الإثنين 4 فبراير 2023، تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية.

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس بدءًا من الإثنين تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس الإثنين يشهد، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

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