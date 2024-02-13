"نورت يا أبو ناصر".. لميس الحديدي تعلق على زيارة تركي آل الشيخ لمصر

كتبت -داليا الظنينى :

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، موضحة أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات راسخة لا يمكن أن تحكى في برنامج واحد.

وقالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على فضائية ON، مساء الثلاثاء: "نورت مصر يا أبو ناصر نحن سعداء بتلك الزيارة".

أوضحت أنه هناك علاقات طويلة سياسية واقتصادية وثقافية وفنية وتعليمية ورياضية بين القاهرة والرياض، مشددة على أن هناك تشابك واتحاد في المصالح بين البلدين، وبالتالي وجود المسؤولين السعوديين في مصر والمسئولين المصريين هناك أمر طبيعي.

وأكملت: "أهلا بكم في القاهرة ونتمنى دائما أن تكون هناك فعاليات مشتركة".

وقال المستشار تركي آل الشيخ إنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار تركي آل الشيخ مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بحضور،سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.