لميس الحديدي تسخر من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

كتبت- داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أهالي مدينة رفح على الحدود الشرقية عاشوا أمس ليلة بالغة الصعوبة، بعدما أخذت تل أبيب الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن بقصف رفح، منوهة أن رفح قضت ليلة كاملة تحت قصف وحشي أودى بحياة 100 شهيدًا.

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON، أن البيت الأبيض وتصريحاته غير الواضحة المستمرة يؤكد أن حقيقة واحدة وهي أن هذا العالم كله يدعم الإرهاب الإسرائيلي فما حدث كارثة جديدة تضاف لكوارث الجيش الإسرائيلي .

وأوضحت أن وزراء اليمين المتطرف لا يعترفون بفشل الجيش والاستخبارات الاسرائيلية التي لا تخطئ عندما فشلوا أمام مجموعات من المقاومة ذات التسليح البدائي، عادت شماعة مصر على لسان وزير المالية اليمينية عشان يبرر الصفعة والخيبة عندما قال اليوم أن المسؤولية الكبرى عن ما حدث في السابع من أكتوبر تقع على مصر.

وأضافت ساخرة: "انت مركز يا ابني؟.. أنت سبت مخابراتك الفاشلة وجيشك الأعرج اللي معرفش يصد صواريخ بدائية وبتتكلم عن مصر!، سبت الصفعة والخيبة بتاعت جيشك وبتتكلم عن مصر جيشك الذي تعود يقتل ويقصف بقوة غاشمة ولا يحارب وتناسى وزير المالية أن أخر حرب حقيقية هزم فيها وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي هزمت إسرائيل".

وتابعت: "إنت مسكين يا حرام وصلت الحكومة الإسرائيلية لمرحلة من الهذيان والجنان غير المسبوق؟، وزير المالية الإسرائيلي شكله مسكين مش فاكر إن مصر قهرتهم في حرب 1973.

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