استعدادًا لفتح السوق المغربية للبطاطس المصرية.. تفاصيل زيارة وفد مغربي لـ"الحجر الزراعي"

كتب- أحمد السعداوي:

قام وفد رسمي من المملكة المغربية برئاسة د.إدريس بارك، رئيس قسم وقاية النباتات بالإدارة المركزية للمكتب الوطني لسلامة الأغذية، بزيارة الحجر الزراعي المصري؛ للتعرف على نظام الصحة والصحة النباتية المطبق في إنتاج وتصدير البطاطس المصرية لمختلف دول العالم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية، وفي إطار المباحثات الجارية بين الحجر الزراعي المصري والمكتب الوطني لسلامة الأغذية (ONSSA) بالمملكة المغربية؛ بشأن فتح السوق المغربية أمام تصدير محصول البطاطس المصرية.

وكان في استقبالهم د.سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والحجر الزراعي المصري؛ حيث تم إطلاع الجانب المغربي على إجراءات منظومة التكويد والتتبع للحجر الزراعي المصري، للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية عامة، ومحصول البطاطس؛ خصوصًا بدءاً من الإنتاج حتى التصدير.

وقام الوفد بزيارة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وكان في استقبالهم د.هند عبد اللاه، مدير المعمل، ورافقهم من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري د.سلوى سيد، مسؤولة ملفات الدول العربية، والدكتور نادر البدري، مسؤول الملف الأمريكي؛ حيث قام الوفد بتفقد أقسام المعمل والاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة.

وقامت عبد اللاه بعرض تقديمي عن المعمل وما يقدمه من خدمات مختلفة في سلسلة الرقابة على سلامة الغذاء، ودوره محليًّا ودوليًّا أمام الوفد المغربي.

وأشاد الوفد بما شهده في المعمل من تكنولوجيا متطورة، وما يشارك به في منظومة الرقابة على الصادرات؛ مما يزيد من ثقة العالم في المنتجات الزراعية المصرية.