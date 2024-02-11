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لو عايز تعمل فرحك في متحف أو موقع أثري.. تعرف على طريقة الحجز والأسعار

04:30 ص الأحد 11 فبراير 2024

قاعات الأفراح في القاهرة

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كتب- محمد شاكر:
يتساءل الكثير من المواطنين حول الضوابط العامة لإقامة الأنشطة والفعاليات والتصوير بالمواقع الأثرية والمتاحف، بعد انتشار موضة إقامة الأفراح وكتب الكتاب في الأماكن المخصصة لذلك في المتاحف والمواقع الأثرية.

وحددت وزارة الآثار الأسعار الخاصة بكل موقع والخطوات التي يجب اتباعها للقيام بذلك.

وتتيح إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

- إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
- إقامة عقد القران ببعض المساجد الأثرية.
- إقامة المؤتمرات بالقاعات الملحقة ببعض المواقع الأثرية والمتاحف.
بالإضافة إلى عدد من الخدمات المصاحبة لإقامة الأنشطة والفعاليات مثل:
-معاينة محل إقامة النشاط أو الفعالية في مواعيد/ غير مواعيد العمل الرسمية.
-التجهيز لإقامة النشاط أو الفعالية.
-الإعلان عن شعارات أو لوجو لمنتجات أو خدمات أو هيئات أو شركات.
-خدمة الزيارة الخاصة للمواقع الأثرية والمتاحف فى غير مواعيد العمل الرسمية أو المواقع المغلقة.

ولرسوم خدمات إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف اضغط هنا

إقامة المناسبات الأفراح المواقع الأثرية المتاحف

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