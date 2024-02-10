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BBC

برلماني يطالب شركات الشحن بمحاسبة المصدرين بالجنيه بدلًا من الدولار

10:58 م السبت 10 فبراير 2024

أرشيفية

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كتب- نشأت علي:
قال النائب عصام دياب، أن هناك كارثة على أرض مصر، حيث أن شركات الشحن الموجودة في مصر، تنهب صادراتنا المصرية، قائلًا: "إزاي تبقى شركات شحن على أرض مصر وتحاسبني بالدولار".

وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية، أن الكثير من المصدرين، تتعب في المنتج ونلجأ للتصدير للمنافسة العالمية، وتأتي شركات الشحن تحاسب المصدرين بالدولار، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة.

ونوه النائب عصام دياب، أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قيمة الشحن يعادل 65% من التصدير، فلابد من تشديد الرقابة على شركات الشحن من أجل زيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه لابد من محاسبة المصدرين المصريين بالعملة المحلية، مؤكدًا أن الحاصلات الزراعية المصرية تعدت 4 مليار دولار، كما ارتفعت الصادر الغذائية من 4.5 الي 5.1 مليار دولار، موضحا خسارة ما يزيد عن 6 مليار دولار بسبب شركات الشحن، كان الأولي أن تدخل الخزانة المصرية.

لذا اقترح النائب عصام دياب إنشاء قناة السويس لشركة مصرية لكسب هذا الربح الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

شركات الشحن محاسبة المصدرين الدولار الجنيه عصام دياب

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