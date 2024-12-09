خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت واللحوم وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والجمبري، واللحوم، والزيت، بينما ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والبطاطس والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما واصلت أسعار الذهب الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس والليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري... أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الجبن في الأسواق اليوم الاثنين

بعد ارتفاع الدولار.. قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات