كتبت- أمنية عاصم:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بنحو 60 جنيهًا للجرام بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه بتعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2523 جنيها للجرام

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3244 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 21 إلى 3785 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4325 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 30280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.94% إلى نحو 2658 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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