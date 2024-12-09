نشرة منتصف الليل| رد ساويرس على تبرعه للجامعة الأمريكية.. ونقيب المعلمين يُطالب بتعيين 30 ألف معلم سنوياً

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شبورة مائية وارتفاع حرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس الاثنين حيث يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة، أن الطقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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نجيب ساويرس يرد على انتقادات تبرعه للجامعة الأمريكية: كل واحد حر في فلوسه

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي تعرض لها بسبب تبرعه بمبلغ 30 مليون دولار للجامعة الأمريكية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أوضح ساويرس أنه سبق له التبرع للعديد من الجامعات المصرية، لكنه لم يعلن عن ذلك، وحتى التبرع الأخير للجامعة الأمريكية لم يعلن عنه بل أعلنت عنه إدارة الجامعة.

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أستاذ علاقات دولية: الصراع السوري مرتبط بتبادل المصالح والمشروعات داخل المنطقة

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمى، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية حذرت منذ فترة من سيناريو اتساع الصراع فى المنطقة.

وقال محمد عبد العظيم الشيمى خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، إن هذا الصراع مرتبط بتبادل المصالح والمشروعات داخل المنطقة، كالمشروع الإيرانى الذى يواجه بمشروع آخر من جانب إسرائيل وفقا لما تم الإعلان عنه مؤخرا بإعادة هيكلة الشرق الأوسط.

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نقيب المعلمين لمصراوي: نطالب التعليم بتنفيذ التوجيه الرئاسي بتعيين 30 ألف معلم سنوياً -(حوار)

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أن مشكلة سد عجز المعلمين في مصر تعتبر من القضايا الصعبة التي لا يوجد لها حلول سريع خاصة أن العجز وصل إلى 450 ألف معلم، ويخرج للمعاش ما بين 4 إلى 6 آلاف معلم للمعاش شهريًا.

وأوضح " الزناتي"، في حواره مع مصراوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أصدر قرارًا بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهو ما يعني تعيين 90 ألف معلم على مدار ثلاث سنوات، إلا أنه رغم مرور ثلاث سنوات، تم تعيين حوالي 30 ألف معلم فقط.

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بالفيديو.. الرئاسة تسلط الضوء علي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك

سلطت رئاسة الجمهورية الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلي مملكة الدنمارك، من خلال فيديو مصور بملخص لفعاليات الزيارة، التى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلي مملكة الدنمارك.

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