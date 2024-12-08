ميناء دمياط يستقبل نحو 129 ألف طن بضائع متنوعة في 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 32 سفينة.

وقالت هيئة الميناء، في بيان، الأحد، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23038 طنًا، تشمل: 14900 طن يوريا، و526 طن رمل زجاجي، و2400 مولاس، و3682 طن كلينكر، و1530 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64483 طنًا، تشمل: 12098 طن ذرة، و14686 طن خردة، و12626 طن حديد، و8675 طن فول صويا، و1098 طن خشب زان، و12000 طن قمح، و3300 طن كسب عباد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2447 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 427 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2064 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 47766 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154087 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من السخنة، و6 وحدات نهرية (بارج) بعد تحميل شحنة تبلغ حوالي 2807 أطنان من القمح متجهة إلى إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4846 حركة.

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