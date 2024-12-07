برودة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

بالفيديو والصور.. نجيب ساويرس: لو كان أحمد فؤاد نجم بيننا لفرح لوجود

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غداً الأحد طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال الساعات الصباحية الأولى ونشاط لحركة الرياح من أقصى الغرب وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد كالتالي:

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