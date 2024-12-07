ضحايا سماسرة الحج السياحي.. تفاصيل طلب إحاطة لمنع المتاجرة وتفادي مشكلات الموسم الماضي

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار؛ للقضاء على ظاهرة متاجرة السماسرة في ارتكاب مخالفات صارخة في تنظيم رحلات الحج السياحي.

وأكد قورة أن موسم الحج السياحي في العام الماضي شهد مخالفات خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ تنظيم رحلات الحج السياحي، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من المصريين الذين كانوا قد حصلوا على تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية والتي تستمر صلاحيتها لمدة عام، كانوا ضحايا سماسرة الحج السياحي.

وكشف النائب أن سماسرة الحج السياحي وغالبيتهم كانوا يعملون كموظفين داخل شركات السياحة، باعوا الوهم للمواطنين من خلال استخراج تأشيرات زيارة لهم، وأنهم سيقومون بتنظيم رحلات حج سياحي لهم عبر شركات السياحة، وقاموا بتحصيل مبالغ مالية كبيرة وذهبوا بهم إلى المملكة العربية السعودية بالتواطؤ مع أصحاب الشركات السياحية، ثم تركوهم هناك، وعانوا أشد المعاناة لأداء فريضة الحج؛ ومنهم مَن عاد إلى مصر بسبب عدم قدرته المالية على استكمال أداء فريضة الحج.

وطالب النائب بالمنع التام من استخراج تأشيرات زيارة للمملكة العربية السعودية قبل بدء موسم الحج على الأقل بشهرين؛ للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً أن هذا هو الحل الأمثل حتى لا تتكرر مأساة الحجاج في موسم الحج الماضي.

وطالب قورة رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والآثار والطيران بالمجلس، واستدعاء وزير السياحة والآثار لحضور الاجتماع؛ للرد على تساؤلاته.

وأكد النائب ضرورة أن تلتزم جميع شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بالضوابط المنظمة للحج السياحي للعام الهجري 1446هـ؛ حتى لا تتعرض لأية عقوبات وتأكيد المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، أنه لا يجوز لمَن تقدم لحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية أو لحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن، التقدم للحج السياحي؛ حيث إن للمواطن الحق في التقدم لجهة واحدة من الـ3 جهات المنظمة للحج، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج وعدم التهاون مع أية شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، مراعاةً لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.

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