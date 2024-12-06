الصحة: نقلة نوعية في الرعاية الصحية بتكلفة 177 مليار جنيه خلال 10 سنوات

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين.

خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، أكد عبد الغفار، أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة ووضعته على رأس أولوياتها، وقد تجسد هذا الاهتمام في تخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير البنية التحتية الصحية وإنشاء مشروعات جديدة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها لتطوير البنية التحتية الصحية منذ عام 2014 حتى عام 2024 بلغ 1219 مشروعاً، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 177 مليار جنيه، وشمل ذلك إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتدريب الكوادر الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم الانتهاء من 24 مشروعاً جديداً في 11 محافظة خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2024، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليارات و340 مليون جنيه.

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