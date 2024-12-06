طقس 72 ساعة مقبلة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية مسيطرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

توقعات الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، على مختلف الأنحاء.

توقعات الطقس من الجمعة حتى الأحد

توجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا.

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