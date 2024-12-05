"حماة الوطن": توفير أطراف صناعية مجانية ضمن مبادرة "بداية جديدة"

كتب- عمرو صالح:

وقعت أمانة التضامن الاجتماعي، بحزب حماة الوطن بروتوكول تعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل" بهدف توفير عدد من الأطراف الصناعية المجانية، للمواطنين الذين يعانون من إصابات أو حالات طبية تتطلب تركيب أطراف صناعية، لتحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم وتمكينهم من العيش باستقلالية وتقديم خدمات الدعم النفسي للمستفيدين.

تم توقيع البروتوكول في مقر حزب حماة الوطن، من قبل النائب اللواء أ.ح أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن الحزب، بينما وقع عن مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل" إبراهيم العناني، مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد النائب اللواء أحمد العوضي، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الحزب على دعم المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أهمية توفير الأطراف الصناعية كوسيلة تمكينية للأشخاص الذين يحتاجون إليها لاستعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

وأضاف "العوضي"، أن البروتوكول سيسهم في توفير هذه الأطراف مجانًا لمستحقيها، خاصة في المناطق التي تشهد احتياجًا ملحوظًا لها.

ولفت "العوضي"، إلى أن البروتوكول يتضمن إرسال قوافل طبية إلى المدن والمحافظات والمناطق النائية لفحص الحالات التي تحتاج إلى تركيب أطراف صناعية، وأخذ القياسات اللازمة لتصنيع الأطراف، ثم العودة لتركيبها، مع توفير الدعم النفسي لهم، مما يضمن تغطية أكبر عدد من المستفيدين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن الحزب يضع على رأس أولوياته دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن توفير الأطراف الصناعية يُعد خطوة تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة لاستعادة حياتهم الطبيعية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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