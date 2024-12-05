عباس شراقي: 5 زلازل تضرب هذه المناطق وعلى الدول العربية الحذر

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن نحو 5 زلازل ضربت غربي إيران وشمال الكويت.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على "فيسبوك: الأول بقوة 5.6 درجة على عمق 10 كم الساعة 6:02 ص بتوقيت القاهرة غربي إيران وشمال شرق الكويت بحوالي 250 كم، أعقبه بعد ساعة زلزال آخر بقوة 4.9 ثم بعد ساعة أخرى زلزال بقوة 5 درجات، وبعد 9 ساعات من الأول وقع زلزالان في منطقة أخرى على منتصف شرق الخليج العربي بقوة 5 ، 4.2 درجة.

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: تقع هذه الزلازل عند منطقة التقاء الصفيحة العربية التي تشمل السعودية ودول الخليج والصفيحة الأوروآسيوية التي تمتد شمالًا لتشمل تركيا وأوروبا، وتتميز بالنشاط الجيولوجي المتوسط حيث تتحرك الكتلة العربية نحو الشمال بمقدار 2 سم سنويًا، ويصاحب هذه الحركة نشاط زلزالي خفيف إلى متوسط يشتد تأثيره في إيران وتركيا.

وواصل: يتوقف التأثير التدميري للزلازل بصفة عامة على قوة الزلزال وعمق البؤرة (كلما كان قريبًا من السطح ازداد خطورة)، ومدى استعداد المنطقة للزلازل، وهذا ما يجب أن تهتم به الدول العربية.

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