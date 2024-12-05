هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي على قواعد الاتحاد الأوروبي لتقييم مستحضرات التجميل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية، وجاء تحت عنوان «قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يخص تقييم مكونات وادعاءات مستحضرات التجميل»، وذلك بهدف دوام التطوير ومواكبة الإجراءات الدولية في كافة الشؤون التنظيمية التي تقوم بها الهيئة.

وفي بداية التدريب، تم عقد اجتماع برئاسة د. رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، حيث تم استعراض التعاون المشترك ومراجعة آليات تداول مستحضرات التجميل وفقًا لأحدث المعايير، وتم تسليط الضوء على أبرز الأعمال المشتركة بمنظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل ICCR التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية كمراقب منذ عام 2021.

وبحسب بيان اليوم، تم خلال البرنامج، المنعقد خلال الأسبوع الجاري، تدريب العاملين بكل من الإدارات المركزية للمستحضرات الصيدلية، والعمليات، والرقابة الدوائية، والسياسات الدوائية ودعم الأسواق، على كيفية تقييم المكونات الداخلة في تركيبات مستحضرات التجميل وفقًا لـEuropean guidelines، وكذلك الادعاءات (Claims) الخاصة بمستحضرات التجميل.

وتمت مناقشة أحدث المستجدات الخاصة بمستحضرات التجميل وفقًا للقواعد الأوروبية Directive number 1223/2009، والتي تُعد المرجع الأساسي لتقييم مستحضرات التجميل وفقًا للقرار الوزاري رقم 122 لسنة 2022 الخاص بإدراج مستحضرات التجميل، وذلك بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية والتماشي مع الأنظمة الدولية.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة، واطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات، بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.