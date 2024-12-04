مدبولي: سنجني ثمار المشروعات الزراعية بعد عامين

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لضم 3 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء للرد على الأسئلة والاستفسارات التي تشغل الشارع المصري.

وقال مدبولي إن الدولة لديها استراتيجية شاملة لضم 3 مليون فدان للرقعة الزراعية المصرية، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تتمثل في مشروعات الدلتا الجديدة، وتوشكى، وعدد من المشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في محافظة شمال سيناء.

وأشار مدبولي إلى أن جني ثمار تلك المشروعات سيكون بعد عامين من الآن، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في تنمية الرقعة الخضراء، وظهر ذلك في ارتفاع معدل الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية.

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