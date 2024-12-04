مدبولي: الإقبال على شقق "سكن لكل المصريين" يعكس ثقة الشباب في الحكومة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مدى إمكانية زيادة أعداد الوحدات السكنية بمشروع "سكن لكل المصريين 5" الذي خصصته الحكومة لمحدودي الدخل.

وقال مدبولي: "سنعمل خلال الفترة الحالية على توفير أكبر عدد من الوحدات لتلبية الطلب المتزايد عليها".

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء للرد على الأسئلة والاستفسارات التي تشغل الشارع المصري.

وأشار إلى أن نسبة الإقبال المرتفعة عكست مدى ثقة الشباب في الحكومة.

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