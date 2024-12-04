وزير العمل يبحث مع شركة سعودية التعاون في مجالات التدريب والتشغيل

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بديوان عام "الوزارة"، صالح عبد الرحمن المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية، والوفد المرافق له، وهى إحدى شركات مجموعة HCM من أكبر الشركات السعودية المعنية باستقدام العمالة من كل أنحاء العالم، ولها مجموعة من الفروع حول العالم.

وزير العمل يبحث التعاون مع الجانب السعودي في تأهيل الشباب للسوق

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، بحث "الوزير" مع الجانب السعودي التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي.

واستعرض الوزير، جهود الوزارة في هذا الشأن وخطتها "التدريب من أجل التشغيل" وتوفير العمالة الماهرة والمُدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

ووجه وزير العمل، الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالتنسيق مع مسئولي الشركة لإعداد اتفاق تعاون فى مجال التدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

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