وزيرة التنمية المحلية تهنئ شيخ الأزهر بالعام الميلادي الجديد

كتب- محمد نصار:

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، في نص برقيتها: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهانى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بمزيد من التقدم والازدهار وأن يديم عليكم التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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