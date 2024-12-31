لحوم آمنة.. تطوير 43 مجزرًا في 22 محافظة ضمن المرحلة الأولى

تطوير 43 مجزرًا في 22 محافظة ضمن المرحلة الأولى

كتب- محمد نصار:

تعمل وزارة التنمية المحلية، على تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية وإنشاء مجازر جديدة على أرض المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

خطة تطوير 464 مجزرًا بالمحافظات

يبلغ عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح، يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير.

وبلغ عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، 43 مجزرًا شملت: 42 مجزرًا حكوميًا في 22 محافظة، ورفع كفاءة مجزر لوجستي بمحافظة دمياط والذي بنسبة تنفيذ 98% تمهيدًا لتسليمه لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما تم تسليم 13 مجزرًا تم تطويرها وإنشائها في نطاق 8 محافظات وهي: (البحر الأحمر - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - أسيوط - المنوفية - القليوبية)، بتكلفة قدرها 408 ملايين جنيه.

وتم كذلك الانتهاء من 13 مجزرًا وجارٍ استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة إلى 15 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال، كما يجرى نهو الأعمال الاعتيادية لـ 2 مجزر بمحافظتي (الأقصر وسوهاج).

وتستهدف الوزارة، تطوير ورفع كفاءة 23 مجزرًا في 14 محافظة خلال 2025 في إطار حرص الدولة على الاستغلال الأمثل للمجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى.

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