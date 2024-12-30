وزارة الصحة تبحث توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تضمن مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر.

وأوضح "عبدالغفار" في بيان، إن الوزير وجه بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.

وأكد وزير الصحة أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.

كما شدد على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.

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