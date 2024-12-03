"القومي للإعاقة" يشارك في احتفالات الجامعة الأمريكية بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في احتفالات الجامعة الأمريكية في القاهرة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

تضمن الاحتفال جلسة نقاشية بعنوان "الجامعات مؤسسات تحفز على الشمول والاندماج وإتاحة الوصول".

وشارك في الجلسة النقاشية متحدثون بارزون مثل مها هلالي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل تحدي اليد الواحدة، والدكتورة إجلال شنودة كممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وآمنة الساعي، خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعام 2011، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري، وجويرية سليمان، طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاصلة على منحة التميز.

وأدار الحوار الدكتورة رباب المهدي، خريجة الجامعة عامي 1996 و1998، وأستاذ مشارك العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الجامعة الأمريكية تطلق مبادرة "Access AUC"

خلال هذه الجلسة أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق مبادرة "Access AUC"، وهي مبادرة متكاملة تهدف إلى ضمان بيئة جامعية شاملة ومتاحة للجميع تُمكّن كل فرد من أفراد مجتمعها من الازدهار، ومن خلال المبادرة التي تهدف إلى ضمان استفادة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من جميع موارد الجامعة وخدمات الدعم والفرص المتاحة، فإن الجامعة تُقدّم نموذجًا يحتذى به في مجال الإتاحة الشاملة في المنطقة.

كما تضمن اليوم أنشطة مختلفة لتعزيز إمكانية الوصول وسوقًا للحرف اليدوية يعرض أعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس ينسق مع الجامعات المختلفة لمشاركة الطلاب من ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة، والالتحاق بجميع الكليات التي يرغبون فيها، لافتة إلى أن المجلس حريص دومًا على تنفيذ مبادرات متنوعة في مجال حماية وتعزيز وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجامعات المختلفة.

وقال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: هذا اليوم ليس مجرد فرصة للتدبّر، بل هو نداء للعمل من أجل الاعتراف بالإمكانات الهائلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيزها ودعمها،وُيذكّرنا موضوع الاحتفال هذا العام "تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام"، بالدور الجوهري الذي يلعبه الأشخاص ذوو الإعاقة في مجتمعاتنا عند توفير الفرص المناسبة لهم.

وأضاف أن المبادرة تمثل التزام الجامعة بمسؤولياتها كمؤسسة تعليم عالي بأن تبذل قصارى جهدها لخلق المساحات وتعزيز الممارسات وزيادة الوعي الذي يسمح لجميع أفراد المجتمع بالمساهمة الكاملة.

وأكّد: على الرغم من أن عملنا في هذا المجال لا يزال في بداياته، إلا أننا نطمح إلى تقديم نماذج للتعليم والتدريس وبيئات العمل التي يشعر فيها الجميع بالانتماء.

وأوضح أنه على مدار سنوات، طوّرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنظمة دعم أكاديمية قوية تلبي احتياجات طلابها المتنوعة.

وتلعب وحدة خدمات الإتاحة للطلاب (SAS) دورًا محوريًا من خلال تنسيق التسهيلات الأكاديمية، وتوفير أحدث تقنيات الدعم، وتقديم الإرشاد الشخصي.

كما تسهم المنح الدراسية، مثل منحة أحمد ورانيا إسماعيل الوقفية ومنحة المدارس الحكومية المقدمة من بنك التجاري وفا للطلاب ذوي الإعاقة، في تعزيز الفرص التعليمية المتاحة لهؤلاء الطلاب.

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