"قومي الإعاقة" يشيد بتكاتف المؤسسات لإنجاح "مستمرون في التمثيل"

الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي

كتب- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت "إيمان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى الاحتفالية الأخيرة التي شهدت تسليط الضوء على العديد من الإنجازات في هذا المجال، مثل توفير فرص عمل، ودعم التعليم، وتكريم الأبطال الرياضيين.

وقالت إن شعار الاحتفالية هذا العام "مستمرون في التمثيل" يعكس جهود الدولة في تحسين حياة ذوي الإعاقة على مختلف الأصعدة.

ولفتت إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت على دور المبادرات مثل "حياة كريمة" في تحقيق الدمج المجتمعي وتوفير الخدمات الأساسية لذوي الإعاقة في المناطق الريفية.

وطالبت بضرورة توعية الأسر بأهمية تقديم الدعم للأبناء ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير برامج تدريبية وتوعوية للأسر.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا: أمطار وشبورة وبرودة

25 صورة.. شاهد التشغيل التجريبي للمونوريل بدون ركاب

قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز ASD بترسانة الإسكندرية

بالرقم القومي.. نتيجة تسكين الطالبات بالمدن الجامعية الأزهريّة بالقاهرة

الرئيس السيسي: ذوو الهمم بركة للوطن وهبة من الله