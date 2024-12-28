لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خليك واعي.. الصحة عن إدمان ألعاب الفيديو: "عرض وليس مرض"

10:00 م السبت 28 ديسمبر 2024

العاب الفيديو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن إدمان ألعاب الفيديو أحيانًا يكون عرض وليس مرض.

وأضافت: "ومن ضمن أسباب اللجوء إليها هو الاكتئاب والرهاب الاجتماعي".

وتابعت: "ساعد طفلك لعلاج الإدمان السلوكي لألعاب الفيديو من خلال استشارة أطباء الصحة النفسية على الخط الساخن: ١٦٣٢٨"، أو عن طريق المنصة الإلكترونية: اضغط هنا

56

اقرأ أيضا..
سكن لكل المصريين.. 20 صورة جديدة لتشطيب الشقق الـ 90 مترًا

"الحكومة لا تسمع إلا صدى صوتها".. مجدي الجلاد: لقاء مدبولي مع المستثمرين مُثير للصدمة والدهشة

ألعاب الفيديو إدمان الألعاب الموبايل الأطفال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع