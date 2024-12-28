خليك واعي.. الصحة عن إدمان ألعاب الفيديو: "عرض وليس مرض"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن إدمان ألعاب الفيديو أحيانًا يكون عرض وليس مرض.

وأضافت: "ومن ضمن أسباب اللجوء إليها هو الاكتئاب والرهاب الاجتماعي".

وتابعت: "ساعد طفلك لعلاج الإدمان السلوكي لألعاب الفيديو من خلال استشارة أطباء الصحة النفسية على الخط الساخن: ١٦٣٢٨"، أو عن طريق المنصة الإلكترونية: اضغط هنا

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