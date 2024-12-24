سقوط عامل بأسانسير وزارة الصحة.. وتوجيه من "الوزير"

كتب - أحمد جمعة:

كلف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نائبه الدكتور محمد الطيب، بزيارة المصاب في حادث مصعد بديوان عام الوزارة، ومتابعة تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بصرف مبلغ مالي بشكل عاجل للمصاب، والتحقيق الفوري في أسباب الحادث.

كان ديوان وزارة الصحة والسكان بوسط القاهرة، شهد اليوم الأربعاء حادث تعرض شخص للسقوط بين مصعد وحائط أثناء عملية إصلاح "الأسانسير".

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