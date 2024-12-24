آليات جديدة للإعلان عن وظائف وزارة العمل بالداخل والخارج- تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ؛ لبحث تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة.

وناقش الجانبان، بحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، آليات تنفيذ سَدّ العجز الوظيفي في "الوزارة" و"المديريات"، وبحث ملف الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات وكيفية الإعلان عنها.

واتفق وزير العمل، والدكتور صالح الشيخ، على استخدام بوابة الوظائف الحكومية للإعلان عن فُرص العمل في الداخل والخارج والتي تُوفرها الوزارة من خلال "ملتقيات التوظيف"، والنشرة القومية التي تصدر كل 15 يومًا بالتعاون مع القطاع الخاص، وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ بهدف الترويج لهذه الوظائف وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرص العمل في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة وتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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