وزير العمل: صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال ديسمبر

كتب- محمد أبو بكر:

وافق محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، على صرف إجمالي مبلغ 2 مليون و300 ألف و242 جنيهًا من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر 2 متوفين في حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألف،و242 جنيها عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية.

وبحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، بلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط..

وقال "جبران"، إن هذا الدعم يشمل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة "، بالإضافة إلى تعويضات من "بند الحوادث" المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوف، و20 ألفًا للمصاب.

يذكر أن هذا الدعم الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة لتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة والتي تتمثل أيضا في صرف 6 منح كل عام، وتنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة داخل مواقع عمل وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات "مزاولة الحرفة"، وقياس "مستوى المهارة" للعمالة غير المنتظمة؛ للتأمين الصحي عليها، والتوسع في قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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