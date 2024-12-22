رئيس جهاز حماية المستهلك: 45% من شكاوى التجارة الإلكترونية بسبب تأخير التسليم

كتب- محمد سامي:

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تسجيل أكثر من 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن 45% من الشكاوى كانت مرتبطة بتأخير تسليم المنتجات.

وأضاف "السجيني"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز اليوم تحت شعار "تجارة إلكترونية منضبطة"، أن باقي الشكاوى تنوعت بين مشكلات متعلقة بعيوب المنتجات أو عدم تطابقها مع المواصفات المُعلنة، حيث بلغ عددها نحو 20 ألف شكوى، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس تحديات كبيرة تواجه قطاع التجارة الإلكترونية، مما يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق التوازن وحماية حقوق المستهلك.

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية توعية المستهلكين قبل إتمام أي عملية شراء إلكتروني، قائلًا: "على المستهلكين التحقق من مصداقية المواقع والمتاجر الإلكترونية قبل الشراء، مع التأكد من التزامها بالمعايير التي وضعها الجهاز لضمان الحصول على خدمة موثوقة ومنتجات ذات جودة".

وأكد السجيني، في إطار تنظيم عمليات الشراء عبر الإنترنت، أن الجهاز يعمل على وضع معايير واضحة وصارمة تُلزم التجار والموردين بتقديم خدمات تلبي توقعات المستهلكين، مشددًا على أهمية التأكد من مصداقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال بيانات الدفع أو المعلومات الشخصية لتجنب الوقوع في أي عمليات احتيال.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يهدف إلى خفض عدد الشكاوى خلال العام المقبل عبر تعزيز التعاون بين المستهلكين، والتجار، وشركات الشحن، حيث دعا إلى اتباع السلوك الاستهلاكي الرشيد واعتماد التعامل مع المنصات الموثوقة التي تطابق معايير الجودة والشفافية.

وأعرب السجيني عن أمله في أن تساهم الجهود الحالية في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية بشكل أفضل، بما يضمن تجربة تسوق آمنة ومريحة للمستهلكين، ويعزز الثقة في هذا القطاع المتنامي.

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