عضو بالشيوخ يطالب بتوضيح المضاعفات في قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أي تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد من توضيحها في مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.

وأضاف الملاح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم" المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.

وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأني في إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.

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