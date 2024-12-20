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أحمد كريمة يكشف عن خطة السلفيين لتسطيح الإسلام

11:46 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الدكتور أحمد كريمة

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن محمد عبدالوهاب كان عميلاً بريطانيًا تم تجنيده من قبل بريطانيا في شبه الجزيرة العربية، وهذا مذكور في الوثائق البريطانية لإنشاء الوهابية في السعودية.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس": "وفي مصر دعمت بريطانيا حسن البنا، من خلال إعطائه 500 جنيهًا لإنشاء جماعة الإخوان، ومن ثم انتشرت الجماعات المتطرفة في مصر والعالم العربي والإسلامي".

وأوضح أن هناك خطة لتسطيح الدين الإسلامي من خلال الحديث عن الحجامة وبعض الأشياء السطحية، بدلاً من الحديث عن عمق الدين.

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أحمد كريمة تسطيح الإسلام السلفيين
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