صقيع وأمطار ورياح.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة طقس الساعات المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن طقس الساعات القادمة يشهد استمرار الأمطار على شرق البلاد، لافتة إلى أن شرق القاهرة على موعد مع سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تشهد أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أنه يسود الساعات القادمة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

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