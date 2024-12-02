رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الثلاثاء.

جاء ذلك بعد أن شهدت جلسة المجلس، اليوم الاثنين، الاستماع إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، حول استراتيجية وزارته في الفترة المقبلة، وإعلان رئيس المجلس إحالة البيان إلى لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والثقافة والآثار.

كما واصل المجلس مناقشة عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية.

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