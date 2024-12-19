أمريكا تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات حوثية في اليمن

(د ب أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات على كيانات وشخصيات مرتبطة بالحوثيين، متورطة في تمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة غير المشروعة وغسيل الأموال.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على إثني عشر فرداً وكياناً في عدة ولايات قضائية، من بينهم هاشم إسماعيل المداني، رئيس فرع البنك المركزي في صنعاء (خاضع لسيطرة الحوثيين)، لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين".

وأوضح البيان، أن الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات "يتضمنون عملاء تهريب رئيسيين وتجار أسلحة ووسطاء شحن وماليين مكنوا الحوثيين من الحصول على مكونات ذات استخدام مزدوج ومكونات الأسلحة، بالإضافة إلى توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت كذلك "كبير المسؤولين الماليين في الجماعة، أحمد محمد حسن الهادي، الذي ينسق ويسهل نقل الأموال نيابة عن الحوثيين، إلى جانب شركتي "الثور " و "الحزمي" للصرافة لتقديمهما الدعم المالي والمادي للحوثيين".

وقال برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة، "إن هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بتسخير كل الأدوات لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين الإيرادات الإضافية لصالح الجماعة".