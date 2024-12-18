وزير الصحة: 54 مليون مواطن حجم المنتفعين في بهيئة التأمين الصحي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن ملف التأمين الصحي يعد مستقبل الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المنظومة مستقرة منذ عام 1964 وقد صدر لها قانون في 2018 ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توسعت في عدد المستشفيات والعيادات في أكثر من 22 محافظة خلال الفترة الماضية، بينما انتقلت باقي محافظات الجمهورية طبقًا للقانون إلى التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابع وزير الصحة: "حجم المنتفعين في الهيئة العامة للتأمين الصحي ارتفع من 54 مليون عام 2014 إلى 70 مليون حاليًا، بتكلفة من 6.7 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 51.5 مليار جنيه حاليًا".

وأوضح أن الـ70 مليون مواطن المشتركين في التأمين الصحي الشامل يتمتعون بكافة العلاجات، سواء الأمراض المزمنة أو الجراحات المختلفة أو التحاليل والأشعة.

وأكمل: "إجمالي حجم الإنفاق الذي حدث في هيئة التأمين الصحي في 10 سنوات بلغ 240 ونصف مليار جنيه، ونحن مستمرون في العمل على هذه المنظومة لأنها ستسلم المنظومة الجديدة".

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