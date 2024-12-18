وزير التعليم: هدفنا التعاون للتوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الوزارتين في شهر سبتمبر 2024 الماضي، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل. كما تضمن البروتوكول المشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات، بهدف تعزيز زيادة أعداد المتدربين من الطلاب والخريجين الجدد، والراغبين في التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك خلال فترات الدراسة، وكذلك الإجازات الصيفية.

وفي هذا الإطار، بدأ عدد من طلاب المدارس الصناعية في محافظة قنا تلقي دورات تدريبية على مهن الكهرباء، السباكة، الخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة. كما تم البدء في إجراءات التنفيذ العملي في باقي المحافظات.

وبحسب بيان، أشار "جبران" إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة تقدم الخدمات التدريبية للشباب مجانًا، خاصة في نطاق قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان". وأضاف جبران أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلمًا يتحقق الآن في ظل تكامل الوزارتين، بما يحقق تخريج عامل على مستوى يناسب متطلبات سوق العمل، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير العمل أن البروتوكول يتضمن التعاون والتنسيق بين الوزارتين للاستفادة من إمكانياتهما، بما في ذلك الخبرات ومراكز التدريب المهني ومدارس وفصول التعليم الفني والصناعي، بالإضافة إلى المناهج المتطورة، للتوسع في العملية التدريبية بما يتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل. وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي، وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التعليم الفني يعد أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويرها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، كونه يمثل أحد سبل تحقيق التنمية المستدامة. كما أضاف أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

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