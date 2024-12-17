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سائق يزعم عثوره على 8 ملايين جنيه ورفضه مليونًا مكافأة.. والداخلية تكذبه (محدث ومعدل)

11:33 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

سائق بمطروح يكشف تفاصيل عثوره على 8 ملايين جنيه بش

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كتبت - داليا الظنيني:
كذبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مزاعم سائق بمحافظة مطروح بشأن عثوره على جوال يحتوي على مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه بعد التحري والفحص، تبيّن أن هذا الشخص اختلق القصة بمساعدة شخص آخر، بهدف خداع المواطنين واستغلال الحادث لجمع تبرعات بدعوى أمانته في إعادة المبلغ المالي.

وكان سامح جبر، سائق تاكسي بمطروح، زعم في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أنه أعاد الـ 8 ملايين جنيه لصاحبها.

وقال ضمن مزاعمه: "عملت إعلانًا على الفيسبوك لكي أتمكن من إعادة الأموال لصاحبها، واستقبلت أكثر من 300 مكالمة هاتفية، وكل واحد يقول رقمًا مختلفًا".

سامح جبر برنامج يحدث في مصر شريف عامر
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