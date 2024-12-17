خالد الجندي يشرح أنواع البديهيات في القرآن: "تحمل معاني عميقة"

كتبت - داليا الظنيني:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يتضمن ثلاثة أنواع رئيسية من البديهيات، وهي: "حسابية، بلاغية، وعقلية".

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأنواع، رغم بساطتها الظاهرة، تحمل في طياتها معاني ودلالات عميقة تتطلب تأملًا وفهمًا أوسع من مجرد القراءة الأولى للنصوص.

واستشهد الجندي بآية من سورة البقرة: "فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتم، تلك عشرةٌ كاملةٌ"، موضحًا أنه قد يعتقد البعض أن هذه الآية مجرد عملية حسابية بسيطة، لكن عند التدقيق في الكلمات، نجد أن هناك جانبًا بلاغيًا مهمًا وراء اختيار المفردات.

وتساءل الجندي: لماذا استخدم القرآن كلمة "تلك" بدلًا من "هذه" أو مجرد الإشارة إلى العدد البسيط؟ وأكد أن الإجابة تكمن في أن كلمة "تلك" في هذا السياق لا تشير فقط إلى العدد، بل تضفي عليه طابعًا من التأكيد والرسوخ، ما يعكس فكرة أن هذه الأيام العشرة ليست مجرد عدد حسابي، بل هي عبادة كاملة تتطلب استكمالًا وتفكيرًا عميقًا.

وأشار إلى أن الآية لو اكتفت بذكر: "فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتم"، لكان المعنى واضحًا من الناحية الحسابية فقط. ولكن إضافة كلمة "تلك عشرة كاملة" تحمل معاني أعمق وتُظهر أن العدد ليس مجرد عملية رياضية، بل هو جزء من مجموعة متكاملة من العبادة والطاعة التي تكتمل بمرور الأيام.