"إسكان النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن "إهدار المال العام بمحطة مياه أجا"

نشأت علي

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طارق شكري وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن عدم الانتهاء من مشروع محطة مياه أجا السطحية بمحافظة الدقهلية.

وشهد الاجتماع استعراض النائب إيهاب أنيس، طلب الإحاطة، قائلا إن مشروع إنشاء محطة مياه أجا شابه العديد من المعوقات وإهدار المال العام.

وأوضح أنيس، أن المشروع تم إسناده للشركة المنفذة منذ 20 عامًا من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب، وتم تسليم المرحلة الأولى في عام 2014، بعد مرور نحو عشر سنوات من تاريخ الإسناد.

وتابع، ورغم ذلك التأخير كان هناك ملاحظات في التسليم، وبعد إثارة الأمر تم تشكيل لجنة من الهيئة القومية ووزارة الإسكان وشركة مياه الدقهلية، لمراجعة أعمال المحطة، والتي انتهت إلى أن هناك ملاحظات على الشركة المنفذة تعديلها بقيمة 46 مليون جنيه.

وأضاف، ورغم ذلك، لم يتم التنفيذ حتى الآن، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المحطة رغم تنفيذ نحو 80 في المائة منها، ما يعد إهدارًا للمال العام.

وتابع أن ذلك تسبب في نقص مياه الشرب بمدينة وقرى مركز أجا، حيث هناك مناطق تنقطع عنها المياه لمدة 24 ساعة يوميًا.

ومن جانبه، عقب كل من ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية، أن نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية تتراوح ما بين 20 إلى 35 في المائة.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من النائب إيهاب أنيس وممثلين للهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بالدقهلية، لمعاينة المحطة على أرض الواقع والوقوف على نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية، لتحديد الجهة المسؤولة عن استكمال إنشاء المحطة، ومطالبتها بالتنفيذ.

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