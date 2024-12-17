وزير التموين: عقوبات جديدة لأصحاب المخابز المخالفة بدلًا من غلقها

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك بعض المقترحات الجاري دراستها بشأن تغليظ عقوبة المخابز المخالفة بدلاً من غلقها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.

وتابع فاروق: "مسألة غلق المخابز عقاب للجمهور، وجارٍ النظر في هذا الأمر، ودراسة بعض المقترحات منها تغليظ العقوبة وليس غلق المخبز، ولكن الأمر لا يزال محل دراسة".

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