حسين الزناتي: يمكن للمواقع إصدار صحيفة ينضم عبرها الصحفيون إلى نقابة الصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك ممارسات تحتاج إلى وقفة شاملة ونظرة على الصحف التي تقبل منها النقابة الآن، مع الوضع في الاعتبار أعداد الصحفيين الموجودين بها ومكانتها في سوق العمل، وهذا قرار تم طرحه ولم يتم تفعيله حتى الآن، ويجب أن يطرح في الجمعية العمومية المقبلة.

جاء ذلك في إطار فاعليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، اليوم الإثنين، بنقابة الصحفيين؛ حيث مائدة مستديرة بعنوان "نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين"، في جلسات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر.

وأضاف الزناتي أنه مع مراجعة الأداء المهني لكل الصحف؛ لا يجب أن تكون لمرة واحدة لكن بشكل مستمر، وعليه تلتزم لجنة القيد بإصدار تقرير المنضمين من الصحف حول أدائهم.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن بعض الصحف تتقدم إلى لجنة القيد بأعداد ضعف المسموح به؛ ما يشكل ضغطًا على النقابة، والتأجيل الذي يحدث ويسبب جدلًا كبيرًا تتسبب فيه المؤسسات والصحف.

وأشار الزناتي إلى أنه يجب أن يتم في المستقبل عدم قبول أعداد أكبر من المطلوبة سنويًّا، والتدريب والقيد يتطلبان اجتياز 4 دورات معتمدة في النقابة، ونقترح أن لا يتم اختيار محتوى البرامج إلا بتنسيق من لجنة القيد وموافقة من النقابة؛ حيث تبين للجنة أن بعض التخصصات مثل "الديسك" تحتاج إلى اختبارات حقيقية عبر ممارسين حقيقيين للمهنة.

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: مجلس النقابة يحتاج هو الآخر إلى النظر في الجمعية العمومية الحالية، وتأهيل مستمر ببرامج تدريبية للصحفيين، وأن يكون اجتيازها مشروطًا بمقدار ما تقدمه النقابة من خدمات.

وأكمل الزناتي: نوصي بمراجعة التأمينات الخاصة بكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، ويتم استبعاد كل مَن تم التأمين عليهم في مؤسسة غير صحفية.

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: يجب تفعيل المادة المتعلقة بأن يتم تعيين الصحفي في المؤسسة بعد عام من التدريب، ورفض الصحف التي تخالف ذلك، وعدم قيد الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية هو غير مسموح تشريعيًّا، ونرى أن المواقع المتميزة والمهنية يجب أن يكون لها دور في الأمر حتى إصدار قانون جديد.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين: هذه المواقع أيضًا يمكنها إصدار صحيفة لتساعد النقابة من جانب، ومن جانب آخر ينضم الصحفيون بها إلى نقابة الصحفيين.

وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة قيد الصحفيين، مستندةً إلى القضايا والانتقادات التي أثارتها الجمعية العمومية للصحفيين على مدار السنوات الماضية.

وتهدف المناقشات إلى مراجعة معايير القيد الراهنة، وطرح آليات أكثر إنصافًا للتعامل مع طلبات القيد، بما يعكس الواقع المهني المتغير ويحمي النقابة من تسرب الدخلاء. وتركز الجلسة بشكل خاص على شكاوى الصحفيين الإلكترونيين المتعلقة بصعوبة تحقيق شروط القيد الحالية، والتي يرى الكثيرون أنها بحاجة إلى تعديل لتلائم طبيعة العمل الصحفي المتجددة وتضمن حقوق العاملين في هذا المجال.

ويدير الجلسة الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر السادس للصحافة المصرية، وتضم الجلسة عددًا من المتحدثين؛ هم:

- الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، ومجدي الجلاد رئيس تحرير موقع "مصراوي"، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة "الأخبار" السابق، وحسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والصحفي هاني صلاح الدين، والصحفي أبو السعود محمد، كممثلين عن الجمعية العمومية.