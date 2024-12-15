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الرئيس السيسي: تماسك المصريين ووحدتهم العامل الأول للحفاظ على الدولة المصرية

06:09 م الأحد 15 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي يلتقي بعدد من الصحفيين والإعلاميين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوة وجاهزية أجهزة الدولة، وبشكل خاص القوات المسلحة والشرطة المدنية على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية.

وشدد الرئيس السيسي، خلال لقائه بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن تماسك المصريين ووحدتهم هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية.

وأوضح أن مصر مرت في الفترة الماضية بالأصعب فيما يتعلق بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وإننا نسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى حرص الدولة على توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الصعبة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد أكد خلال اللقاء أيضاً على أن الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً على طريق الإصلاح في مختلف المجالات، وما زالت هناك بعض السلبيات نعمل بكل إخلاص على إصلاحها لبناء دولة قوية تكون عصية أمام أي معتدي.

الصحفيين السيسي الإعلام الهيئة العامة للاستعلامات
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