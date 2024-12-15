عمرو أديب ناعيًا نبيل الحلفاوي: كان محترم ومات محترم

كتب- محمد نصار:

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان نبيل الحلفاوي، والذي وافته المنية قبل قليل بعد أيام قليلة من إصابته بوعكة صحية.

وقال عمرو أديب، عبر حسابه على منصة "إكس": لا حول ولا قوة إلا بالله.. كان محترم ومات محترم نموذج نادر لمعنى كلمة فنان.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: ستظل ذكراه تحمل كل ما هو راقي وجميل.. كان مصري أصيل وطني من الطراز الأول زاهد في كل شئ.. رحم الله نبيل الحلفاوي.

وشارك أديب، تدوينة نشرها حساب الفنان الراحل، جاء فيها: مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائمًا بيدعي بكده وربنا ما خذلوش، شكرا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء.

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