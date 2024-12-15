وزير المالية: خفض الدين الخارجي للموازنة من 82 إلى 79 مليار دولار

كتب- نشأت علي:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم خفض الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة العامة للدولة من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2024.

وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن الحكومة تسير على نفس نهج العام الماضي، حيث انخفض دين أجهزة الموازنة من 79 مليار دولار إلى 78 مليار دولار خلال الـ4 شهور الماضية من الفترة يوليو إلى أكتوبر الماضي.

وقال: تم تسديد 3.200 مليار دولار من يوليو وحتى أكتوبر الماضي، واقترضنا 2.100 مليار دولار تقريبا.

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