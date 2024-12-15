الصحة: 10 ملايين عملية حجز إلكتروني للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من 16 مشروعًا للتطوير الكلي والجزئي ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام 2024، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة للتوسع وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروعات المنجزة شملت (أعمال وحدة القلب المفتوح بمستشفى جمال عبد الناصر، مشروع رفع كفاءة مستشفى بنها، استلام مشروع مبنى عيادات السويس، استلام عيادة بسيون، إنشاء امتداد عيادة أحمد عرابي بكفر الزيات، صيانة ورفع كفاءة الرعايات والعمليات بمستشفى أطفال مصر، وتطوير الرعاية المركزة وجناح العمليات بمستشفى النصر بحلوان).

من جهته، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في بيان اليوم، إن الخطة الاستراتيجية للهيئة للتوسع وتطوير الخدمات الطبية تضمنت تطوير منظومة الحجز الإلكتروني، التي تم تفعيلها في 250 عيادة تغطي 19 فرعًا على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 10 ملايين عملية حجز إلكتروني.

وأضاف «مصطفى» أنه تم تطوير منظومة القرارات، حيث تم إصدار 16 مليون قرار مميكن. كما أشار إلى ميكنة منظومة خطابات عدم الانتفاع، والتي أسفرت عن إصدار أكثر من مليون و400 ألف خطاب مميكن. وأكد حرص الهيئة على تعزيز الجهود لتطوير الخدمات الصحية، وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

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