برلماني: التفاف المصريين حول القيادة والجيش سر استقرار مصر

كتب- نشأت علي:

وجه النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري بجميع أطيافه السياسية والشعبية والحزبية، مشيداً بتماسكهم والتفافهم حول القيادة السياسية والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة.

وأكد "طنطاوي"، في بيان، اليوم السبت، أن هذا التماسك هو الركيزة الأساسية لبقاء واستقرار مصر.

وأشار النائب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتمتع برؤية استراتيجية ثاقبة، حيث حذر مراراً من المخاطر التي تهدد المنطقة بفعل مخططات قوى الشر، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإشعال الفوضى.

ولفت إلى أن ما حدث في سوريا كان بمثابة دليل واضح على تلك المخططات، مما يؤكد صحة تحذيرات القيادة السياسية.

وشدد "طنطاوي"، على أهمية استمرار دعم الشعب المصري للقيادة السياسية والجيش المصري الباسل، إلى جانب الشرطة الوطنية والقضاء المصري الشامخ وجميع مؤسسات الدولة، محذراً من مخاطر الشائعات التي تسعى لتفكيك الصفوف وإضعاف التماسك الوطني.

وأكد أن التاريخ أثبت قدرة الشعب المصري على مواجهة التحديات والتغلب على الأزمات، حيث يظل حريصاً على حماية الوطن ووحدة أراضيه من خلال الالتفاف حول الجيش ومؤسسات الدولة لإفشال المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف البلاد.

واختتم "طنطاوي"، بالإشادة بالموقف المصري الواضح تجاه الأزمة السورية، وخاصة تأكيد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة مؤسساتها، واعتبار ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

كما أكد أهمية وقف إطلاق النار لتوفير بيئة مناسبة لإطلاق عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، محذراً من مخاطر الطائفية التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على عقوبة عدم معالجة العامل حال إصابته أثناء العمل

إجازات 2025.. عدد الأيام وموعد أو عطلة في العام الجديد

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة