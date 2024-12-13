رواتب تصل لـ9 آلاف ريال والتقديم بدأ.. 25 فرصة عمل متاحة في السعودية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، الأربعاء الماضي، عن فتح باب التقديم لـ 25 فرصة عمل شاغرة في مهنتَي "مدير مطعم" و"شيف سوشي" لدى شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية في السعودية.

موعد ومكان التقديم

وأشار جبران إلى أن التقديم بدأ الخميس 12 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة 7 أيام، وعلى الراغبين في التقديم التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل في 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر.

الشروط المطلوبة لوظيفة "مدير مطعم"

وأفادت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الشروط اللازمة للتقديم لوظيفة "مدير مطعم" التي تضم 15 فرصة هي:

السن بين 28 و36 عامًا.

خبرة لا تقل عن 7 سنوات في إدارة المطاعم.

إجادة اللغة الإنجليزية.

الحصول على مؤهل عالٍ، ويفضل أن يكون في مجال السياحة والفنادق.

امتلاك مهارات إدارية قوية.

شروط التقديم على وظيفة "شيف سوشي"

أما بالنسبة للـ 10 فرص المتاحة لوظيفة "شيف سوشي"، فقد حددت الشروط كالتالي:

السن بين 25 و32 عامًا.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

إجادة اللغة الإنجليزية.

الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ.

مميزات الوظائف المتاحة

وأكدت هبة أحمد أن الوظائف توفر عددًا من المميزات، منها:

راتب شهري يتراوح بين 6500 و9000 ريال لوظيفة "مدير مطعم".

راتب شهري يتراوح بين 2500 و3000 ريال لوظيفة "شيف سوشي".

توفير سكن، تأمين طبي، وتذاكر طيران.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وأوضحت هبة أحمد أن الراغبين في التقديم عليهم تقديم الأوراق التالية:

سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

صورة من جواز السفر الساري.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة شخصية.

فيديو مُسجل لا يتجاوز 30 ثانية يتضمن الاسم، السن، الوظيفة الحالية، والمؤهل الدراسي، ويتم توثيقه على فلاشة.

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