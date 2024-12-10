وفد إسرائيلي يزور القاهرة وسط سعي مصر للوصول لتهدئة بغزة

كتب- محمد شاكر:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن وفدًا إسرائيلياً رفيع المستوى يزور القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة ودعم دخول المساعدات ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة.

كانت حركة فتح أشادت بالحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع.

ومن جانبها، ثمنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين الجهود التي تبذلها مصر، وعلى رأسها الرئيس السيسي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حرب الإبادة ووقف العدوان.