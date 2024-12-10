تصعيد خطير في المنطقة.. برلمانية تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها تُدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في المنطقة، وتعد تجاوزًا واضحًا للحدود الدولية وانتهاكًا لسيادة سوريا.

وأشارت حارص، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في وقت حساس تشهد فيه سوريا تطورات سياسية قد تستغل لتحقيق أهداف غير مشروعة، موضحةً أن هذه التصرفات تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، ويجب أن تتوقف فورًا، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد خرقت القوانين الدولية، وكانت هناك اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل 1974 بعد وقف حرب (73)، وهذا لا يجوز قانونيًّا، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالاستيلاء على مناطق منزوعة السلاح، وضرب كل مخازن السلاح الموجودة في سوريا.

وأعربت البرلمانية عن تأييدها التام للموقف المصري الذي يطالب مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بشكل عام بضرورة التدخل السريع للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، وحثت على ضرورة تحقيق العدالة الدولية وفرض القانون الدولي لحماية الحقوق السيادية للدول، مؤكدة أن مصر لطالما كانت في طليعة المدافعين عن القضايا العربية، لافتةً إلى أن مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق العربية جعلها دائمًا الحليف الأقوى للدول العربية في مواجهة التحديات الخارجية.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب تحركًا سريعًا من الدول العربية؛ لتعزيز موقف سوريا في محافل المجتمع الدولي، وتحقيق تضامن عربي لمواجهة هذه التعديات التي تهدد الاستقرار في المنطقة.

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